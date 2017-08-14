Космическое агентство Украины: обвинения в передаче космических технологий в КНДР безосновательны

В Государственном космическом агентстве Украины назвали обвинения в передаче космических технологий в Северную Корею «абсолютно безосновательными».

«На сегодня Украина не реализует ни одного космического проекта с государствами, не являющимися членами Режима контроля за ракетными технологиями, который предусматривает передачу товаров категории І. Учитывая указанное, любые обвинения в передаче товаров или технологий в Корейскую Народную Демократическую Республику, которые способствовали бы развитию баллистических программ, являются абсолютно безосновательными», – говорится в заявлении украинского агентства.

В агентстве также отмечают, что Украина придерживается всех международных обязательств, в частности, в рамках Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ).

Согласно законодательству, Государственное космическое агентство в пределах своих полномочий контролирует вопросы импорта и реэкспорта космической техники и космических технологий, их временного ввоза или вывоза за пределы Украины.

Американское издание The New York Times 14 августа сообщило, что успех запусков ракет Северной Кореей стало возможным из-за закупки на черном рынке двигателей, вероятно, с украинского завода.

В обнародованном расследовании издание цитирует эксперта по ракетам из Международного института стратегических исследований Майкла Эльмана, который заявляет, что «вполне вероятно, что эти двигатели поступали из Украины, – вероятно, незаконно». «Самый большой вопрос в том, сколько у них есть, и помогают ли украинцы сейчас. Я очень переживаю», – сказал эксперт.

По его словам, следователи ООН выяснили, что шесть лет назад Северная Корея пыталась похитить ракетные тайны из украинского комплекса. И, как считают следователи, в период после революции в Украине Пхеньян сделал новую попытку.

Как пишет NYT, в прошлом месяце «Южмаш» отрицал, что борется за выживание и продает свои технологии за границу, в частности в Китай. На сайте компании указано, что она не принимает и не будет принимать участия в «передаче потенциально опасных технологий за пределы Украины».

В издании отмечают, что американские следователи не верят в это отрицание, хотя говорят, что нет никаких доказательств того, что правительство президента Петра Порошенко, который недавно посещал Белый дом, знало ли контролировало происходящее внутри комплекса.

Издание также цитирует Эльмана, который не исключает, что российское ракетное предприятие «Энергомаш», которое имеет сильные связи с украинским комплексом, играло роль в передаче технологии двигателей RD-250 Северной Корее. Он отметил, что такие двигатели могли храниться на складах в России.