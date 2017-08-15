Гройсман пообещал спецпредставителю Германии продолжить децентрализацию в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство Украины в рамках коренного реформирования государства продолжит начатую три года назад реформу по децентрализации, реформу государственного управления, прежде всего обновление кадрового состава органов власти, и будет опираться в этих процессах в поддержку международных партнеров – в частности, правительства Германии.

Как сообщила пресс-служба Кабмина Украины 14 августа, об этом Гройсман сказал во время встречи в Киеве со специальным посланником правительства Германии по вопросам реформ в области управления и децентрализации Георгом Мильбрадтом, который был назначен по просьбе украинской власти как один из советников в проведении реформ.

По словам Гройсмана, в контексте этих реформ – децентрализации власти и формировании новой государственной службы – поддержка партнеров, прежде всего правительства Германии, «уместная и ценная».

То, что, согласно решению правительства Германии, был направлен специальный посланник по вопросам реформ, «имеет для нас большое значение», сказал Владимир Гройсман.

На днях стало известно, что правительство Германии отреагировало на обращение президента Украины Петра Порошенко в страны «Группы семи» и прислало в Киев советника – профессора Георга Мильбрадта, бывшего премьер-министра немецкой земли Саксонии, который в течение года будет консультировать Украину по вопросам децентрализации и реформе управления.