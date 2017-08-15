 В Севастополе надеются, что генераторы решат проблему дефицита энергии зимой

В Севастополе не исключают возникновения дефицита электроэнергии зимой, чтобы его избежать, в городе намерены восполнить нехватку с помощью генераторов. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Андрей Чибисов на совещании 14 августа.

По данным департамента, дефицит электроэнергии возможен при снижении температуры до минус 10 градусов.

«Для решения этой проблемы мы планируем на базе ООО «СГС плюс» (городское теплоснабжающее – предприятие КР) разместить 16 дизельных генераторов мощностью по 1 МВт, которые будут давать в сеть совокупную нагрузку, что позволит нам компенсировать нехватку мощности», – сказал Чибисов.

В пресс-службе правительства утверждают, что теплоснабжающие предприятия Севастополя готовы к осенне-зимнему периоду на 84%. Подачу тепла в городе обеспечивают два предприятия: «Севастопольэнерго» – 81% рынка и ООО «СГС плюс» – 19% рынка. На балансе «Севастопольэнерго» значится 116 котельных и 557 км тепловых сетей, в ведении ООО «СГС плюс» 12 тепловых пунктов и 82 км тепломагистралей.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.