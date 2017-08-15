Трамп осудил проявления расизма в Шарлотсвилле

Президент США Дональд Трамп осудил проявления расизма и заявил, что все виновные в столкновениях в Шарлотсвилле будут привлечены к ответственности. Об этом он заявил, выступая со специальным заявлением в Белом доме, подчеркнув, что «расизм – это зло», сообщает Радио Свобода.

Трамп осудил «вопиющее проявление ненависти, фанатизма и насилия».

«Те, кто призывают к насилию от имени расизма, являются преступниками и головорезами, в том числе Ку-Клус-Клан, неонацисты, сторонники превосходства белой расы и другие группы ненависти, которые отвратительны всему, чем дорожим мы, американцы», – отметил президент США.

Трамп также проинформировал, что Министерство юстиции США начало расследование в отношении нападения на толпу в Шарлотсвилле с приминением автомобиля, в результате чего один человек погиб и ранены еще 20 человек.

«Два дня назад молодая американка Хизер Хейер была трагически убита. Мы также оплакиваем двух полицейских штата Вирджиния, которые погибли на службе своей стране. Эти трое павших американцев воплощают доброту и порядочность нашей страны», – заявил президент США.

В Шарлотсвилле 12 августа утром произошли столкновения националистов и их противников. Как сообщают американские СМИ, несколько сотен людей толкали друг друга, бросались бутылками с водой, распыляли химические спреи и кричали.

Ранее ультраправый блогер Джейсон Кесслер заявил, что планирует шествие «за белых» в знак протеста против решения демонтировать памятник генералу Роберту Ли, установленному в городском парке Шарлотсвилля.

Столкновения также произошли 11 августа, когда сотни «белых националистов» устроили факельный марш в кампусе университета Вирджинии. Представитель университета сообщил, что несколько человек пострадали, один был арестован.

12 августа 20-летний Джеймс Алекс Филдс направил свой автомобиль в толпу демонстрантов в городе Шарлотсвилл в американском штате Вирджиния, В результате инцидента погибла 32-летняя женщина, ранены 19 человек.