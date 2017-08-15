В КНДР заявили, что пока воздержатся от пуска ракет по территории США

Северная Корея 15 августа перевела свою армию в состояние повышенной боевой готовности, но одновременно заявила, что пока воздерживается от пусков ракет по территории США, сообщает Радіо Свобода.

В заявлении официального информационного агентства Пхеньяна говорится, что северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал своей армии всегда быть готовой к ракетному удару, но сказал, что еще некоторое время будет наблюдать за тем, что делают Соединенные Штаты, прежде чем принимать решение о пуске ракет.

«Соединенные Штаты, которые первыми совершили провокацию с приближением к нам множества стратегических ядерных установок, должны сначала принять правильное решение и показать своими действиями, хотят ли они ослабить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить опасное военное столкновение. Если американцы продолжат свои чрезвычайно опасные безрассудные действия, испытывая сдержанность КНДР, она примет важное решение, о котором уже заявлено», – передает слова Ким Чен Ына северокорейское агентство.

Министр обороны США Джим Маттис 14 августа заявил журналистам в Вашингтоне, что Соединенные Штаты готовы обезвредить любую ракету, выпущенную по их территории, а такой пуск будет рассматриваться как акт войны. «Если они будут стрелять по Соединенным Штатам, это может быстро перерасти в войну», – подчеркнул глава Пентагона.

На днях в Пхеньяне объявили, что разрабатывают план испытательного ракетного удара, который должен охватить со всех сторон в международных водах американский остров Гуам в Тихом океане с его важными для США военными базами.