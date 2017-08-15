В Никитском ботаническом саду в третий раз пройдет фестиваль фламенко

В Никитском ботаническом саду в аннексированном Крыму 18 и 20 августа пройдет фестивал фламенко. Зрителей ждут два концерта, каждый из которых продлится не менее трех часов.

«Мы уже в третий раз проводим на Летней эстраде фестиваль фламенко совместно с организатором данного мероприятия Еленой Герих. И каждый год к нам приезжают настоящие звезды мирового фламенко. В первый раз жюри фестиваля возглавляла выдающаяся байлаора Натали Мериньо, затем в августе 2016 года на нашей эстраде выступил знаменитый испанский педагог фламенко Себастьян Санчес, а на этот раз конкурсную комиссию возглавит звезда мирового фламенко Мануэла Риос. Фестиваль уже стал традиционным, мы – за расширение его границ и по-прежнему рады, что именно у нас собирается столько красивейших и талантливых людей», – отметил директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь.

Организатор фестиваля Las perlas del flamenco-2017 Елена Герих выразила уверенность, что фестиваль и в нынешнем году не разочарует зрителей.

«Вы увидите лучших танцовщиц фламенко в Крыму, а также известных российских исполнителей, которые имеют опыт участия в международных сценических проектах, в том числе и в самой Испании – родине искусства фламенко. Раскрою секрет: часть костюмов нам шили настоящие профессионалы, мы привезли их из Испании. И, конечно, мы все сейчас в предвкушении настоящего праздника, фееричного калейдоскопа испанского фламенко в самом центре цветов и ароматов Южного берега Крыма – в Никитском ботаническом саду», – заявила Герих.

По информации организаторов, зрители увидят выступления танцоров фламенко из Москвы, Новороссийска, Краснодара, Пензы, Тольятти. Крым будет представлен коллективами из Феодосии, Симферополя и Ялты.

Начало концертов 18 и 20 июля в 15:00. Вход свободный, по билетам в ботанический сад.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».