В ФСБ России утверждают, что задержали агента СБУ в Крыму

В ФСБ России утверждают, что сотрудники службы 12 августа задержании в аннексированном Крыму гражданина Украины, сотрудника СБУ в Херсонской области, «направленного в Крым для осуществления диверсионных актов». Об этом говорится на сайте ведомства.

«Установлено, что гражданин Украины Лимешко Геннадий Геннадьевич, уроженец Харьковской области, ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ, 9 августа 2017 года прибыл в Крым», – сказано в сообщении.

Российские спецслужбы утверждают, что мужчина должен был якобы привести в негодное для эксплуатации состояние линии электропередач Судак – Новый Свет, поджечь лесные массивы в районе Судак – Рыбачье – Алушта, создать условия для обвала горных пород с целью перекрыть автомобильную трассу Судак – Новый Свет а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

«У иностранца обнаружены и изъяты две тротиловые шашки типа «200» с зажигательной трубкой ЗТП-50, накольный механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередач) и цифровой фотоаппарат (для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами в Службе безопасности Украины)», – говорится на сайте ФСБ.

Следственным отделом УФСБ России в Крыму и Севастополе возбудили уголовное дело.

В СБУ Украины сообщили Крым.Реалии, что готовят официальное заявление по этому поводу и опубликуют его в ближайшее время.

Россия и ранее неоднократно заявляла о задержании в Крыму «украинских диверсантов». Украинские спецслужбы такие сообщения опровергают.