На выставке «Крым Православный» выставят мощи 10 святых

Жителей Крыма приглашают совершить паломничество по святым местам в Севастополе с 7 по 11 сентября. В городе развернет работу международная выставка-ярмарка «Крым Православный». Об этом сообщили организатры выставки.

«Все дни выставки верующие смогут поклониться иконе Всех святых в земле Нижегородской просиявших. Уникальная святыня включает в себя частички мощей Серафима Саровского, а также девяти подвижников веры и благочестия Нижегородской земли: Преподобной Александры, Преподобной Марфы, Преподобной Елены, Преподобной исповедницы Матроны, Преподобной Макарии Желтоводской, Праведного Алексия Бортсмурманского, Блаженной Пелагеи, Блаженной Параскевы, Блаженной Марии», – сообщили организаторы.

Международная выставка-ярмарка «Крым Православный» пройдет в Севастополе во второй раз. В нынешнем году свои реликвии представят храмы и приходы из Греции, Палестины, России, Украины, Беларуси, Молдовы, российских республик: Мордовия, Чувашия, Коми, Татарстан и др.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».