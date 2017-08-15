Из Украины выдворили российскую корреспондентку Нерсесьян

Служба безопасности Украины выдворила из страны сотрудницу Всероссийской телевизионной и радиокомпании Тамару Нерсесьян. Эту информацию Радіо Свобода подтвердила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Среди последних работ Нерсесьян из Украины был сюжет о фестивале «Бандерштат» для «Россия - 1», в котором она рассказывает, среди прочего, о «западных кураторах» фестиваля, презентации книг «авторов-неонацистов» и «любимых песнях» Стапана Бандеры в опере «Мазепа», которую поставили в Харькове.

По информации ТРК, где работает Нерсесьян, ее и оператора, который с ней работал, перед выдворением внесли в базу инициативы «Миротворец». В то же время, имени человека, которого автор сюжета указывет в начитке, поисковик сайта в привязке к телевидению не выдает.

26 июля СБУ сообщила о выдворении из Украины коллеги Нерсесьян Марии Князевой, которая работала на телеканалы «Россия - 1» и «Россия - 24» под псевдонимом «Саушкина». Ее принудительно вернули на территорию России и запретили въезд в Украину на три года, уточнили в ведомстве.

В мае этого года депутат Антон Геращенко cообщил о выдворении из Украины заместителя директора по развитию компании «Национальные информационные системы», которая производит новостные программы для телеканала «Интер», гражданина России Игоря Шувалова.