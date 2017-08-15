Суд в Киеве начал допрос дипломата Сергеева по делу Януковича (трансляция)

Оболонский районный суд Киева 15 августа начал допрос дипломата Юрия Сергеева на заседании по делу по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Крым.Реалии и Радіо Свобода ведут прямую трансляцию допроса.

О допросе бывшего постоянного представителя Украины при ООН Юрия Сергеева в качестве свидетеля ходатайствовала сторона обвинения 3 августа. В прокуратуре считают, что он «имеет сведения, подтверждающие обвинения, выдвинутые Януковичу, поскольку «в 2014 году он занимал должность постоянного представителя Украины при ООН и присутствовал на заседании Совета безопасности ООН, на котором демонстрировали обращение Януковича к президенту России Владимиру Путину с просьбой использования вооруженных сил России на территории Украины».

В конце июня суд перешел к заочному рассмотрению дела по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 года по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году.

Экс-президент Украины, сбежавший в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения против него отрицает.