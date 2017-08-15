Стоимость минимального продуктового набора в Крыму увеличилась почти на 18%

С начала 2017 года стоимость минимального продуктового набора в аннексированном Крыму увеличилась на 17,8%. Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на крымскую службу статистики.

Как отмечает издание, стоимость минимального набора продуктов питания в оккупированном Крыму на конец июля составила 4012,05 рубля (порядка 1 720 грн) в расчете на одного человека. С начала года она увеличилась на 17,8%.

Также на полуострове подорожала стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, пишет издание. В июле 2017 года она составила 13880,40 рубля (более 5 900 грн) в расчете на одного человека, увеличившись за месяц на 0,3%, а с начала года – на 4,4%.

На конец января 2017 года в Крыму были зафиксированы цены на продукты выше, чем в южных областях соседней России.

По подсчетам Крымстата, в 2016 году цена продовольственной корзины в Севастополе составила 3985 рублей; в Крыму стоимость минимального продуктового набора была 3871 рубль; в Краснодарском крае соседней России – 3901 рубль. В среднем по России – 3701 рубль.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».