Детям погибших журналистов, в том числе из Крыма, Порошенко назначил стипендии

Президент Украины Петр Порошенко 15 августа назначил стипендии детям журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Согласно подписанному указу, стипендии получат дети погибших редактора телерадиокомпании Минобороны «Бриз» Дмитрия Лабуткина, фотокорреспондента газеты «Сегодня» Сергея Николаева и журналиста газеты «Вести» Вячеслава Еремея.

В пресс-службе Администрации украинского президента отметили, что в 2015 году увеличена сумма выплат до размера 1,5 прожиточного минимума (по состоянию на 1 января 2017 года прожиточный минимум составляет 1600 гривен – ред.), выплаты назначаются и осуществляются детям до 18 лет, а в случае обучения на дневной форме в учебных заведениях, стипендии выплачиваются до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет.

28-летний заместитель редактора телерадиокомпании Минобороны Украины «Бриз», капитан-лейтенант Дмитрий Лабуткин после аннексии Крыма переехал в Одессу. В зоне АТО выполнял редакционные задания. Он исчез 16 февраля 2015 года неподалеку Дебальцево вместе с разведгруппой Вооруженных сил Украины, а через несколько дней боевики отправили родным журналиста видео с записью с места боя, на котором зафиксировано тело рядом с разбитой техникой и продемонстрированы документы.

43-летний военный корреспондент редакции газеты «Сегодня» Сергей Николаев погиб 28 февраля 2015 года в результате ранения, полученного в селе Пески Донецкой области.

Журналиста газеты «Вести» убили в Киеве ночью 19 февраля 2014 года. Как сообщил сайт издания, Еремей вместе с коллегой на автомобиле возвращался после работы на Майдане, где выполнял редакционное задание. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в Киеве на такси, в котором они ехали, напали неизвестные с бейсбольными битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках. Журналист скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот.