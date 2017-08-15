В Украине презентовали официальный трейлер фильма «Киборги» Ахтема Сеитаблаева 

Государственное агентство Украины по вопросам кино 15 августа презентовало официальный трейлер фильма крымского режиссера Ахтема Сеитаблаева «Киборги».

Лента появится в кинотеатрах 6 декабря 2017 года.

Сообщается, что фильм «Киборги» – это история не о войне, а о современных героях, которые творят новую Украину. Они очень разные, но объединены одной целью – защитить родную землю от агрессора.

«В фильме мы хотели показать силу духа наших героев и насколько было важно их желание выстоять в этой войне ради создания новой свободной и счастливой страны», – отметил Ахтем Сеитаблаев.

Подробнее о фильме «Киборги» читайте в материале Крым.Реалии «Ахтем Сеитаблаев: Быть украинцем – значит выбирать между прошлым и будущим».

Ахтем Сеитаблаев – украинский и крымскотатарский киноактер, режиссер театра и кино, сценарист, заслуженный артист Автономной Республики Крым.

Он является режиссером фильма о депортации крымских татар в 1944 году «Хайтарма». 18 мая прошла премьера его нового фильм «Чужая молитва» – о крымской татарке Саиде Арифовой, которая во времена Второй мировой войны спасал от смерти 88 еврейских детей. Фильм «Киборги», режиссером которого также выступил Ахтем Сеитаблаев, расскажет о боях за Донецкий аэропорт во время военной операции Украины на Востоке страны.