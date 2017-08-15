Российскому оппозиционеру Удальцову предлагали «покаяться» в обмен на УДО

Российский оппозиционер, бывший лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил 15 августа в эфире телеканала «Дождь», что администрация колонии, в которой он отбывал заключение, предлагала ему дать интервью с заранее подготовленными вопросами и ответами в обмен на условно-досрочное освобождение.

По словам Удальцова, его агитировали дать интервью «покаянного плана». После отказа его несколько раз отправляли в изолятор, рассказал оппозиционер.

Удальцов вышел на свободу 8 августа. Он отбыл четыре с половиной года лишения свободы, на которые был осужден по так называемому «Болотному делу».

После освобождения Удальцов заявил, что ему «не в чем каяться» в связи с событиями 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве.