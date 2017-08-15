Космическое агентство Украины не будет судиться из-за публикации The New York Times

В Государственном космическом агентстве Украины заявляют, что не планируют подавать иск в суд за опубликованную изданием The New York Times информацию о возможной причастности Украины к развитию ракетных технологий в Северной Корее.

Как пояснил 15 августа исполняющий обязанности председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко, это позиция одного из журналистов, и не является официальным заявлением американского государственного органа.

По словам руководителя агентства, США являются серьезным стратегическим партнером Украины в космических программах.

«Не в наших интересах портить отношения с официальными государственными органами. Тем более, речь идет сейчас не о позиции государства, или какого-либо министерства, или NASA. Это позиция одного из журналистов, который свободен в своих высказываниях. Как они считают себя экспертами, так и комментируют, что видят и слышат. Поэтому, я думаю, что достаточно нашего мнения для того, чтобы расставить все точки над «и» в этом вопросе», – сказал Юрий Радченко.

Кроме того, по его словам, публикация не нанесла репутации Украины весомых убытков.

«Мы не являемся сторонниками обострения конфликта. Сейчас идет речь всего лишь о мнении одного из экспертов. Хорошо, что мы так отреагировали. Сейчас в интернете есть выражение этого же журналиста о том, что «я не имел в виду официальную позицию Украины и ее власти о том, что они способствовали передаче каких-то технологий». Он сделал шаг назад, поэтому я думаю, в ближайшее время это все выровняется», – сказал Радченко.

Американское издание The New York Times 14 августа сообщило, что успех запусков ракет Северной Кореей стало возможным из-за закупки на черном рынке двигателей, вероятно, с украинского завода.

В обнародованном расследовании издание цитирует эксперта по ракетам из Международного института стратегических исследований Майкла Эльмана, который заявляет, что «вполне вероятно, что эти двигатели поступали из Украины, – вероятно, незаконно». «Самый большой вопрос в том, сколько у них есть, и помогают ли украинцы сейчас. Я очень переживаю», – сказал эксперт.

По его словам, следователи ООН выяснили, что шесть лет назад Северная Корея пыталась похитить ракетные тайны из украинского комплекса. И, как считают следователи, в период после революции в Украине Пхеньян сделал новую попытку.

Как пишет NYT, в прошлом месяце «Южмаш» отрицал, что борется за выживание и продает свои технологии за границу, в частности в Китай. На сайте компании указано, что она не принимает и не будет принимать участия в «передаче потенциально опасных технологий за пределы Украины».

В издании отмечают, что американские следователи не верят в это отрицание, хотя говорят, что нет никаких доказательств того, что правительство президента Петра Порошенко, который недавно посещал Белый дом, знало ли контролировало происходящее внутри комплекса.

Издание также цитирует Эльмана, который не исключает, что российское ракетное предприятие «Энергомаш», которое имеет сильные связи с украинским комплексом, играло роль в передаче технологии двигателей RD-250 Северной Корее. Он отметил, что такие двигатели могли храниться на складах в России.