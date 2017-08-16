С пилой и тротилом. Почему в Крыму периодически находят «диверсантов» – Радио Крым.Реалии

Что вменяют задержанному в Крыму Геннадию Лимешко, которого российские спецслужбы называют диверсантом? Почему людей на админгранице с Крымом больше, а ее пропускная способность меньше? За что в Крыму арестовывают стариков?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с бывшим главой Службы внешней разведки Украины Николаем Маломужем, военным экспертом Олегом Ждановым, первым заместителем министра по оккупированным территориям Юсуфом Куркчи, соосновательницей проекта StopFake Марго Гонтар, крымским юристом Лилей Гемеджи, координатором общественного объединения «Крымская солидарность» Дилявером Меметовым, членом Меджлиса крымскотатарского народа Эскендером Бариевым и политологами Алексеем Гаранем и Тарасом Березовцом.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.