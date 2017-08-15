Российскую теннисистку Шарапову пригласили на Открытый чемпионат США по теннису

Российская теннисистка Мария Шарапова получила wild card – приглашение в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису. Как сообщается 15 августа на сайте турнира, спортсменка стала одним из восьми игроков, которые получили wild card.

Это будет первым появлением Шараповой на турнире серии «Большого шлема» после дисквалификации.

Шарапова вернулась в большой спорт в конце апреля после 15-месячного перерыва. В марте прошлого года теннисистка объявила, что в ее допинг-тесте, взятом в январе, были обнаружены следы мельдония. По словам Шараповой, она не знала о том, что с января 2016 года он был внесен в список запрещенных препаратов. В мае того же года Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года.

Шарапова выиграла Открытый чемпионат США по теннису в 2006 году. Всего в ее активе пять побед на турнирах серии «Большого шлема».