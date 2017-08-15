США заинтересованы в диалоге с Северной Кореей – Тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявляет, что Вашингтон остается заинтересованным в диалоге с Пхеньяном. По его словам, северокорейский лидер Ким Чен Ын должен решить, хочет ли он говорить с Соединенными Штатами.

Тиллерсон заявил о этом 15 августа после того, как Россия и Китай, ближайший союзник Пхеньяна, выступили за переговоры, чтобы уменьшить напряженность в отношениях между США и Северной Кореей.

На днях в Пхеньяне объявили, что разрабатывают план испытательного ракетного удара, который должен охватить со всех сторон в международных водах американский остров Гуам в Тихом океане с его важными военными базами. После этого США и КНДР обменивались резкими заявлениями.

Министр обороны США Джим Маттис заявил в Вашингтоне 14 августа, что Соединенные Штаты готовы обезвредить любую ракету, выпущенную по их территории, а такой пуск будет рассматриваться как акт войны. «Если они будут стрелять по Соединенным Штатам, это может быстро перерасти в войну», – подчеркнул глава Пентагона.

15 августа официальное информационное агентство Пхеньяна сообщило, что Северная Корея перевела свою армию в состояние повышенной боевой готовности, но одновременно заявила, что пока воздерживается от пусков ракет по территории США. В заявлении официального информационного агентства Пхеньяна говорится, что северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал своей армии всегда быть готовой к ракетному удару, но сказал, что еще некоторое время будет наблюдать за тем, что делают Соединенные Штаты, прежде чем принимать решение о пуске ракет.