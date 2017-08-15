Жители Севастополя задолжали сотни миллионов рублей за отопление – «Севтеплоэнерго»

Жители Севастополя задолжали, по состоянию на 1 августа 2017 года, более 240 млн рублей (более 100 млн грн – КР) за услуги теплоснабжения. Об этом сообщил 15 августа начальник абонентской службы госпредприятия «Севтеплоэнерго» Алексей Щербина.

По его словам, в июне года предприятие направило более 16 тысяч уведомлений с напоминанием о погашении задолженности гражданам, чей долг составляет более 3 тысяч рублей (около 1200 грн – КР).

«Предлагаются всевозможные механизмы погашения задолженности, в том числе рассрочка для жителей, имеющих финансовые трудности, сроком от полугода до трех лет. На сегодня с таким вопросом к нам обратилось 347 человек, заключено договоров рассрочки на 4,5 млн рублей (около 1,9 млн грн – КР)», – отметил Алексей Щербина.

Он добавил, что с начала года предприятие подало в суд более 350 исков о взыскании задолженности с физических лиц на сумму более 11 млн рублей (более 4,5 млн грн – КР).

В течение отопительного периода в 2016-2017 годах в Крыму из-за неисправностей часто случались прорывы теплотрасс, что приводило к отключению отопления в жилых домах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».