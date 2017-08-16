По Крыму ливни, грозы, град – МЧС

Утром 16 августа в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия. Местами сильные ливни, грозы, град, шквал 23–28 метров в секунду, сообщает крымский главк МЧС.

Спасатели призывают жителей и гостей полуострова во время непогоды соблюдать правила безопасности. В частности, во время ливня и сильного ветра следует плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, крупных деревьев. Также в ведомстве рекомендуют воздержаться от поездок по городу и по возможности оставаться в квартире или на работе.