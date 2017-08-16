Российские службы сообщают о загруженности одного из пунктов пропуска на админгранице с Крымом

В пункте пропуска «Перекоп» (со стороны материковой части Украины – «Чаплинка»), который расположен на территории аннексированного Крыма и контролируется российскими спецслужбами, растет загруженность. Об этом сообщает сайт подконтрольной России Крымской таможни, где осуществляется онлайн-информирование о ситуации в пунктах пропуска.

Украинские службы о скоплении транспорта и пешеходов на своих ресурсах не сообщают.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией. На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка»