Россия: суд рассматривает по существу дело экс-министра экономики Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы в среду 16 августа начинает рассматривать по существу уголовное дело в отношении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Его обвиняют в получении крупной взятки. Максимальное наказание по этому обвинению – до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Улюкаев вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке компании «Башнефть». Он был задержан в ноябре прошлого года в офисе «Роснефти». Среди свидетелей обвинения в деле Улюкаева фигурирует глава «Роснефти» Игорь Сечин.

После предварительного заседания суда 8 августа Улюкаев вновь заявил, что не признает вину. Свое уголовное дело он назвал «провокацией», которая, по его словам, выгодна «коррумпированной части менеджмента и коррумпированной части спецслужб».

Суд продлил домашний арест российскому экс-министру до 27 января.