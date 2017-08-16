Строители погрузили все сваи автодорожной части керченского моста спустя полтора года работ

Строители моста через Керченский пролив завершили погружение свай на автодорожной части конструкции. Работа была начата в феврале 2016 года, об этом 16 августа сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«В начале работы на одну сваю у мостовиков уходило до 25 дней. Но, отработав и полностью освоив технологию, строители вошли в ритм, предусмотренный проектом производства работ, – трубосвая за трое суток. Позже на погружение такой сваи уходило до 24 часов. А на некоторых участках мостовики забивают трубосваи по технологии без промежуточной сварки – 80-метровые, что занимает всего 3-5 часов», – отметили в инфоцентре.

На железнодорожной части моста, согласно информации, работа над свайными фундаментами продолжается по графику.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.