В Севастополе не видят развития города без обслуживания Черноморского флота России

Развитие Севастополя предполагает сохранение и расширение функций обеспечения деятельности Черноморского флота России, заявил временный глава подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Дмитрий Овсянников 15 августа в ходе расширенного заседания военного совета Черноморского флота.

«Если говорить о развитии Севастополя, то безусловным приоритетом для нас являются все компетенции, связанные с обслуживанием Черноморского флота. Флот сейчас динамично развивается, имеет глубоко проработанную стратегию модернизации. Есть она сегодня и у города», – сказал Овсянников.

Как сообщает пресс-служба российского правительства Севастополя, на заседании военного совета Овсянников представил «Стратегию социально-экономического развития Севастополя до 2030 года».

Стратегия социально-экономического развития Севастополя утверждена в июле 2017 года депутатами подконтрольного Кремлю парламента региона.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».