Россия: жители Таймыра обратились к Путину с требованием вернуть округу автономию

Инициативная группа жителей Таймыра (полуостров в России) несколько месяцев добивается проведения референдума об автономности территории. Активисты обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, правительству, парламенту и губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому с требованием инициировать принятие федерального конституционного закона, который позволит вернуть Таймыру статус автономного округа. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

По мнению инициативной группы, после присоединения полуострова к Красноярскому краю в середине 2000-х жизнь людей «стала невыносимой», ухудшение произошло в сфере получения госуслуг, транспорта, медицины, образования.

Активисты трижды подавали документы в избирательную комиссию о проведении референдума и дважды получали отказы. В третий раз районный совет депутатов рассмотрит документы 23-24 августа. Однако члены инициативной группы уверенны – их опять ждет отказ.

Местные власти утверждают, что закона, который бы позволил Таймыру из муниципального района вновь стать автономным округом нет.

Активисты провели опрос среди жителей Таймыра, из 1200 участников опроса в поддержку автономии высказались 1197 человек.