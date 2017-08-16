Россия пропагандирует насилие и ксенофобию среди крымских детей – правозащитники

Глава крымской правозащитной группы Ольга Скрипник считает, что дети в аннексированном Крыму стали частью пропагандистской политики Кремля. На эти цели направляются большие ресурсы из соседней России, отметила Скрипник на брифинге в Киеве 16 августа.

«Культ насилия, абсолютная терпимость к вражде, ксенофобии – формируются у детей (в Крыму – КР) системно. Это касается и нарушения Женевской конвенции, так как среди детей ведется реклама призыва в российскую армию. Это не только молодежи и взрослого населения Крыма коснулось, но и непосредственно детей», – сказала она.

Крымская правозащитная группа 16 августа представила информационно-аналитический доклад «Права человека в условиях милитаризации Крыма». По словам правозащитников, в документе собраны факты нарушений прав человека российскими военными и представителями незаконных военизированных формирований.

Правозащитники не раз обращали внимание на военнизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».