Гендиректор винзавода в Крыму уклонялся от уплаты налогов – Следком

Следственное управлении России по Крыму возбудило уголовное дело в отношении генерального директора компании по производству и распространению вина «Алеф-Виналь-Крым». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 75 млн рублей (около 32 млн гривен). Об этом сообщает пресс-служба российского Следкома.

«По данным следствия, генеральный директор предприятия, зарегистрированного и осуществлявшего деятельность на территории Республики Крым, путем внесения ложных сведений в документы налоговой отчетности не уплатил в бюджет Российской Федерации налоги на сумму более 75 миллионов рублей», – сказано в сообщении.

Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление– до шести лет лишения свободы.

По данным на сайте компании, фирма работает в Крыму с 1999 года, занимается производством и реализацией алкогольной продукции.