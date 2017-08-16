Руководство «Российских железных дорог» не боится потерять партнерство Siemens из-за крымского скандала

В России считают, что скандал, связанный с поставкой в аннексированный Крым газовых турбин Siemens, не отразится на сотрудничестве немецкой компании с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Об этом заявил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин на всероссийском форуме «Территория смыслов», сообщает ТАСС.

«Это не отразится на наших взаимоотношениях. Мы подтверждение такое получили. Более того – мы планируем увеличить (количество – КР) поездов типа «Сапсан», – сказал Мишарин.

Он напомнил, что компании имеют программу сотрудничества – в сфере создания подвижного состава и систем автоматики.

Послы стран Евросоюза 26 июля согласились расширить санкционный список против России после скандала с газовыми турбинами Siemens, которые Москва, вопреки контрактам, завезла из России в оккупированный Крым, что запрещают санкции ЕС в отношении полуострова.

Ранее в правительстве Германии уже заявляли, что обман Москвы, которая, вопреки контрактам, завезла из России в Крым турбины компании Siemens, приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран.