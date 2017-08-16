На фестивале детского кино в Евпатории ожидают Боярского, Охлобыстина, Никоненко и Дружинину

В Евпатории анонсируют первый открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров», который запланирован на время с 2 по 7 сентября. Президент мероприятия – народный артист России Дмитрий Харатьян. По его словам, в состав жюри фестиваля вошли народная артистка России, заслуженный деятель искусств РСФСР Светлана Дружинина, народный артист России Анатолий Мукасей и заслуженный деятель искусств России Павел Каплевич.

«Гостей и участников фестиваля будет около 70 человек вместе с детскими коллективами. Из именитых гостей – народные артисты Михаил Боярский и Лариса Луппиан, которые приедут с внуком Андрюшей, которого они очень любят. Это Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей, которые являются председателями жюри, тоже семья. Иван Охлобыстин с Оксаной Арбузовой – тоже семья. Хотели с детьми, сейчас не получилось, но в следующий раз обязательно приедут всей своей большой семьей, надеюсь. Сергей Никоненко, Родион Газманов», – цитирует Харатьяна «Крыминформ».

По заявлению организаторов, фестиваль направлен на популяризацию российского детского и семейного кино.

По информации подконтрольного Кремлю министра культуры Крыма Арины Новосельской, на подготовку и проведение фестиваля «Солнечный остров» из бюджета Крыма в этом году было выделено семь млн рублей (почти три млн гривен). Глава нынешнего минкульта прогнозирует увеличение бюджета фестиваля в 2018 году.

Организаторами фестиваля выступили «Крымский киномедиацентр» и «Продюсерская компания Анатолия Воропаева» (Москва).

В конкурсной программе фестиваля две номинации: полнометражные художественный и анимационные фильмы.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Ряд артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе ранее обнародовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.