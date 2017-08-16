Российские власти Крыма боятся пожилых крымскотатарских активистов – Бариев

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев считает, что за задержаниями нескольких пожилых крымскотатарских активистов за одиночные пикеты в Крыму стоит «оправданный страх» российских властей полуострова. Такое мнение Бариев высказал в эфире Радио Крым.Реалии.

«Оккупанты боятся этих пожилых людей, поскольку они имеют за своими плечами огромный опыт национального движения и ненасильственной борьбы. Таких активистов нельзя просто так запугать, поэтому россияне пытаются их нейтрализовать, чтобы крымчане не видели протестов и несогласных в принципе. Но за этими почтенными крымскими татарами стоят десятки и сотни тысяч людей – этот факт не отменить никакими штрафами и арестами», – сказал член Меджлиса.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F338092967&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

В Симферополе 14 августа возле зданий подконтрольных Кремлю Верховного суда, парламента и правительства Крыма прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова. Позднее российские правоохранители начали задерживать других митингующих.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».​

Раньше суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

Международный суд ООН 19 апреля ввел временные меры по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил прекратить ущемление прав украинцев и крымских татар, возобновить деятельность Меджлиса, а также разрешить обучение на полуострове на украинском языке. Таким образом международный суд обязал Россию выполнять конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.