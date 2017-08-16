Россия: лицензию перинатальному центру, где умерло 11 младенцев, выдали за четыре дня – расследование

Антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» опубликовал расследование о строительстве Брянского перинатального центра при городской больнице № 1 (Россия). Авторы документа сообщают, что получение разрешительной документации и лицензирование учреждения заняли всего четыре дня и содержали процедурные нарушения.

Центр получил санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора 2 марта – на следующий день после сдачи в эксплуатацию.

В «Трансперенси» отметили, что обычно на выдачу санитарного заключения уходит не менее двух недель. Всего на лицензионную проверку и анализ документов отводится 45 дней. Центр открылся 7 марта 2017 года, на следующий день его посетил президент России Владимир Путин.

9 июня перинатальный центр в Брянске был закрыт. За три месяца работы в нем умерли 11 детей, а двое из них были заражены внутрибольничными инфекциями. В конце июня Следственный комитет возбудил дело о халатности. 4 июля перинатальный центр вновь начал работать.