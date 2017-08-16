Алуштинский суд отказался закрывать дело против свидетеля в «деле Степанченко» – адвокат

Подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд отказался закрывать уголовное дело против свидетеля Аллы Литвинчук по делу местного депутата Павла Степанченко. Об этом 16 августа в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Алексей Ладин.

«Судья отклонила ходатайство, аргументировав это тем, что не были исследованы доказательства. Получилась противоречивая ситуация: она в свое время отложила судебное заседание для того, чтобы с Верховного суда Крыма пришло апелляционное постановление. В нем сказано, что частное постановление судьи не отвечает принципам законности, обоснованности. Если оно не законно, то все остальное тоже. Именно на основе его я подавал ходатайство», – пояснил Ладин.

По его словам, после отклоненного ходатайства суд должен был допросить Литвинчук, но заседание перенесли из-за плохого самочувствия обвиняемой на 7 сентября.

«Литвинчук согласилась давать показания. Но на сегодняшнем судебном заседании она просто физически не могла давать показания. Сначала судебное заседание было назначено на 9:00. Потом было перенесено на 14:00. Она проживает в Ялте и приехала на 9:00. Пол дня Литвинчук провела на жаре», – рассказал адвокат.

23 июня подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отменил частное постановление судьи Алуштинского городского суда о ложных показаниях свидетеля по делу депутата Павла Степанченко.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).