Российские лингвисты не согласились с экспертизой ФСБ по «делу Умерова» – Айше Умерова

В подконтрольном Кремлю Симферопольском райсуде по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова, которого российские спецслужбы обвиняют в экстремизме, суд приобщил к материалам уголовного дела рецензию, подготовленную в российской «Гильдии лингвистов».

Ходатайство о приобщении этой рецензии огласил на суде 16 августа адвокат Умерова Марк Фейгин, сообщила в Фейсбуке дочь обвиняемого Айше Умерова.

По ее словам, рецензия на заключение эксперта подготовлена в Москве «ведущими специалистами «Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам» (ГЛЭДИС).

«Авторы рецензии – доктора и кандидаты филологических наук. В ходатайстве Марк (Фейгин – КР) процитировал основные моменты из рецензии, которая указывает на многочисленные подлоги, подмены понятий и процессуальные ошибки в экспертизе, которую сделала по заказу следователя Игоря Скрипки сотрудница ФСБ Иванова Ольга», – сообщила Айше Умерова.

В рецензии сообщается, что эксперт Иванова при производстве экспертизы «грубо нарушила принцип полноты экспертного исследования», в заключении этого эксперта «не нашла своего отражения часть исходных данных, которые находились в распоряжении эксперта при производстве экспертизы, что ставит под сомнение объективность представленного документа как заключения, отражающего результаты судебно-экспертной деятельности».

По словам Айше Умеровой, после ознакомления с рецензией прокурор выступил «безусловно против», по его словам, «только стороны процесса могут давать какие-либо оценки материалам дела, а авторы рецензии не предупреждались об ответственности».

Тем не менее, судья Андрей Кулишов постановил приобщить рецензию к материалам уголовного дела. По мнению Айше Умеровой, рецензия «полностью разрушает экспертизу следствия, доказывая ее абсолютную несостоятельность».

7 июня 2017 года подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.