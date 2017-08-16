СБУ назвала «фейком» информацию о задержании «украинского диверсанта» в Донецке

В Службе безопасности Украины назвали «фейком» распространенную сепаратистскими изданиями информацию о задержании в Донецке «украинских диверсантов». Об этом в комментарии Радіо «Донбас.Реалии» заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Ранее так называемое «Министерство государственной безопасности ДНР» заявило о задержании «диверсионной группы», лидером которой был военнослужащий 8-го полка сил специальных операций Министерства обороны Украины.

Донецкие сепаратисты утверждают, что одной из основных задач «группы» было уничтожение телевизионной вышки в Петровском районе Донецка.

В группировке «ДНР» регулярно сообщают о задержании «украинских диверсантов». В частности, в сентябре прошлого года боевики заявляли, что разоблачили сеть «диверсантов», в которую входили исключительно подростки, якобы «завербованные Службой безопасности Украины». Подростков обвинили в том, что они в течение года взрывали автомобили, здания и военные части на оккупированной территории. В интернете боевики выложили видео, где дети признаются и раскаиваются в содеянном.

В СБУ назвали это очередным информационным «вбросом» сепаратистов.