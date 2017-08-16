Фантазии о блокаде. Кто не пускает туристов в Крым – Радио Крым.Реалии

Почему в пик курортного сезона на административной границе с Крымом очереди движутся медленнее? Почему крымские чиновники регулярно обвиняют украинскую сторону в искусственных препятствиях на админгранице? Как ситуция на пропускных пунктах используется для информационной атаки?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с первым заместителем министра по оккупированным территориям Юсуфом Куркчи, политологом Тарасом Березовцем и соосновательницей проекта StopFake Марго Гонтар.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.