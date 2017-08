Порошенко поручил проверить информацию о возможных поставках ракетных двигателей в КНДР

Президент Украины Петр Порошенко поручил секретарю СНБО Александру Турчинову, а также руководству предприятия «Южмаш» и КБ «Южное» проверить информацию о возможных поставках Северной Корее ракетных двигателей.

«Какими бы абсурдными не выглядели обвинения, как ответственные партнеры, мы должны внимательно проверить опубликованную изданием New York Times информацию о якобы поставки ракетных двигателей или соответствующих технологий в Северную Корею», – написал он на своей странице в Facebook.

Президент отметил, что Украина придерживается международного режима нераспространения и дорожит своей деловой репутацией надежного партнера в сфере защиты и нераспространения ракетно-космических технологий.

14 августа американское издание The New York Times обнародовало статью, в которой утверждает, что успех КНДР в испытании межконтинентальных баллистических ракет, вероятно, способных достичь США, может быть связан с покупкой на черном рынке двигателей, вероятно, с украинского завода, который имеет исторические связи с российской ракетной программой. The New York Times приводит секретные выводы разведслужб США и цитирует эксперта по ракетам из Международного института стратегических исследований Майкла Еллемана.

Еллеман также не исключает, что российское ракетное предприятие «Энергомаш», которое имеет хорошие связи с украинским комплексом, играло роль в передаче технологии двигателей РД-250 Северной Кореи. Он отметил, что такие двигатели могли храниться на складах в России.

В то же время украинское госпредприятие «Южный машиностроительный завод» отрицает эти данные, а также отмечает, что «предположение авторов публикации и процитированного ними «эксперта» по возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий не имеют отношения к реальности».

В «Южмаше» отмечают, что никогда ранее не имели и не имеют никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.