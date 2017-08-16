Умерла российская актриса Вера Глаголева

Российская актриса Вера Глаголева умерла в больнице в США в возрасте 61 года, сообщают российские новостные агентства со ссылкой на родных и друзей.

Причину смерти пока не называют.

Глаголева родилась в Москве 31 января 1956 года. Она снялась почти в 50 фильмах, среди которых «Не стреляйте в белых лебедей», «Те, сошедшие с небес», «В четверг и больше никогда», «Бедная Саша». Пик карьеры Глаголевой пришелся на начало 1980-х годов.

Она также была режиссером шести фильмов, работала продюсером и сценаристом.

Последним фильмом, режиссером которого была Глаголева, стала драма «Две женщины», основанная на рассказе Ивана Тургенева, в которой сыграл британский актер Рэйф Файнс.