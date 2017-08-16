Часть Симферополя 17 августа останется без света из-за ремонта на сетях – администрация города

В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя проинформировали, что 17 августа на электросетях города планируются технические работы, в связи с чем часть улиц останется без света.

«С 08:00 до 12:00 в связи с проведением ГУП РК «Крымэнерго» плановых ремонтных работ на ТП-6 линия 5 без электроэнергии будут: ул. Ленина 9, Октябрьская 7-22, Пролетарская 3А,8,22. С 08:00 до 17:00 ТП-521 линия 4 по ул. Караимская 31-70, ул. Севастопольская 40-52, ул. Козлова 17, ул. Субхи 3-35, ул. Тамбовская 12-17», – говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе администрации, также не будут работать несколько светофоров.

«Будут временно отключены светофоры: перекресток ул.Севастопольская – ул. Козлова, ул. Козлова-въезд во двор прокуратуры, ул. Беспалова,49А», – добавили в администрации.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.