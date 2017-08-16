Саакашвили намерен вернуться в Украину осенью

Михеил Саакашвили, которого накануне указом президента Петра Порошенко лишили украинское гражданство, заявляет, что вернется в Украину в сентябре.

«Я вернусь в Украину. Я приеду 10 сентября с Польши через пункт пропуска «Краковец», – сказал он.

Саакашвили также заявил о намерении оспорить в суде потерю украинского гражданства.

Кроме того, он призвал украинскую власть не превращать факт его приезда в «очередной цирк для российских каналов».

В последние годы Саакашвили жил в Украине, где принял украинское гражданство и был назначен главой Одесской областной государственной администрации.

После отставки с этого поста Саакашвили стал резко критиковать власть Украины и заявлять о своих планах устранить ее. В конце июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил потерю Михаилом Саакашвили гражданства Украины –согласно сообщениям, из-за сознательного представления ложных сведений при получении украинского гражданства. В Генпрокуратуре заявляли, что Михеил Саакашвили может попасть в Украину только после оформления визы.

Сам Саакашвили на тот момент находился в США, откуда прибыл в Польшу, а затем в Литву.