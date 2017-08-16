Минобороны России: в Крым направили три боевых самолета Су-24М

Из соседней России в аннексированный Крым направили три фронтовых бомбардировщика Су-24М. Как проинформировали в пресс-службе Министерства обороны России, они пополнили состав авиационной эскадрильи отдельного штурмового авиационного полка морской авиации Черноморского флота.

«Самолеты прибыли в Крым после завершения планового заводского ремонта на территории материковой России. Планируется, что в дальнейшем на мощностях воинской части самолеты будут модернизированы, что существенно расширит их возможности», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму, а также переброску боевой техники на полуостров.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».