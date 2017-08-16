В лесах Южного берега Крыма запретили охоту до конца августа

В лесах Южного берега Крыма (близ Ялты) до 31 августа ввели запрет на охоту. Как говорится в документе, опубликованном на сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма, причиной запрета стала высокая пожароопасность, которая сохраняется на полуострове.

«Запретить осуществление любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым сроком до 31 августа включительно», – говорится в указе.

В начале августа в Крыму ввели запрет на посещение лесов в связи с высокой пожароопасностью. Допускается лишь сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение баз отдыха, лагерей, здравниц, турбаз и других подобных мест. В сами леса въезд разрешен лишь транспорту спецназначения.Также категорически запрещено разведение костров.