В Симферополе «не хватает рабочей силы» для завершения ремонта теплосети в срок – МинЖКХ Крыма

Отставание в графике ремонта теплотрассы по улице Толстого в Симферополе случилось из-за нехватки рабочих и плохой организации работ. Об этом 16 августа заявил подконтрольный Кремлю заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Александр Шептунов, сообщает пресс-служба МинЖКХ.

«Подрядчику было дано поручение в кратчайшие сроки организовать штат работников для оперативного завершения работ на объекте, а так же ввести двухсменный график работы с привлечением служб контроля выполнения работ не только в дневное, но и в ночное время суток», – говорится в сообщении ведомства.

В начале июля сообщалось, что несколько центральных улиц Симферополя намерены перекрыть до 30 сентября в связи с проведением ремонта теплосети. Российский глава администрации города Геннадий Бахарев во время совещания заявил, что данная мера является вынужденной, но «необходимой для повышения уровня качества жизни горожан».



