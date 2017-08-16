Лавров: кризис в Венесуэле должен быть решен «без внешнего давления»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что кризис в Венесуэле должен быть решен мирно и без внешнего вмешательства.

По его словам, Венесуэла «должна преодолеть разногласия, существующие в стране, исключительно мирным путем, через общенациональный диалог без какого-либо давления извне, не говоря уже о неприемлемости угроз военного вмешательства во внутренние дела этой страны».

Лавров сказал об этом 16 августа после переговоров с министром иностранных дел Боливии Фернандо Хуанакуни Мамани в Москве.

14 августа вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты Америки используют все возможности, чтобы восстановить демократию в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп «дал четко знать, что мы не будем только наблюдать, когда Венесуэла скатывается в диктатуру», – сказал он.

Пенс подчеркнул, что коллапс венесуэльского государства «угрожает безопасности и расцвету всего полушария и народа Соединенных Штатов».

В Венесуэле в последнее время вспыхивают массовые беспорядки в знак протеста против шагов Мадуро на усиление своей власти и на подавление оппозиционных к нему сил. Тысячи венесуэльцев бежали в соседние Колумбию и Бразилию от экономической и политической нестабильности.