В центре Симферополя установили «исторический лабиринт»

В Симферополе на площади Ленина 16 августа разместили экспозицию «Путешествие в 1917 год». Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, выставку соорудили в форме лабиринта, где можно увидеть информационные щиты с репродукциями картин, плакатов и фотографий февраля-октября 1917 года.

Перед входом в лабиринт указано, что это подарок крымчанам от Санкт-Петербургского книжного салона.

Ранее пресс-служба подконтрольного Москве Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма сообщала, что данный лабиринт в Симферополе откроется 29 августа. Стартовала же «революционная» экспозиция в июне в Ялте, в июле переместилась в Евпаторию, в начале августа должна была открыться в Керчи.