На Солнечной тропе в Крыму обнаружили незаконную вырубку можжевельника

На Солнечной тропе близ поселка Гаспра обнаружили незаконную вырубку 17 деревьев можжевельника. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю Министерство экологии и природных ресурсов Крыма.

Как отмечают инспекторы Минприроды, уничтожение деревьев проводили в ночное время суток.

«Рубка можжевельника проведена с целью строительства каменного забора для ограждения земельного участка и дальнейшего строительства индивидуального жилого дома», - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, было возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 8.35 КоАП России. Кроме того, материалы рейдового обследования будут направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Согласно законодательству России, за вырубку дерева предусмотрен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей в соответствии со статьей 8.28 КоАП России. А за вырубку «в значительном и крупном размере» по статье 260 УК России – лишение свободы до 7 лет и штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

В подконтрольном Кремлю министерстве экологии Крыма сообщили, что ущерб от незаконной вырубки можжевельника в 2016 году составил более 3,5 млн рублей.