В Крыму пропал бензин – Радио Крым.Реалии

Почему в Крыму стало трудно заправить автомобиль? Как аннексия Крыма ударила по экономике России? Почему крымские вузы не могут набрать студентов?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Александр Янковский ищет ответы на эти вопросы с президентом Независимого топливного союза Павлом Баженовым, журналистом из Севастополя Давидом Аксельродом, директором консалтинговой группы «А-95» Сергеем Куюном, главным специалистом отдела Госпродпотребслужбы Киева Дмитрием Лавриненко, профессором Чикагского университета и ВШЭ Константином Сониным, экс-заместителем министра финансов России, экономистом Сергеем Алексашенко, исполнительным директором фонда Блейзера, экономистом Олегом Устенко, ректором Таврического национального университета имени Вернадского Владимиром Казариным, экспертом по вопросам образования для жителей оккупированных территорий Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентиной Потаповой, кандидатом физико-математических наук, политическим экспертом Ольгой Курносовой.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.