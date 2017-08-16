Около 20 улиц Симферополя останутся без воды 17 августа – администрация города

В Симферополе в микрорайоне Верхняя Украинка 17 августа около 20 улиц останутся без воды из-за проведения плановых ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

«С 09.00 до 17.00 водоснабжение будет отсутствовать по следующим улицам: ул. Азовская, ул. Тюльпанная, ул. Летчиков, ул. Локомотивная, ул. Проводников, пер. Проводников, пер. Туристов, ул. Туристов, ул. Альпинистов , ул. Харьковская, ул. Планеристов, ул. Широкая, ул. Леси Украинки, ул. Западная, ул. Усадебная, ул. Шахтеров ул. Строителей, пер. Строителей», – говорится в сообщении.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратили.