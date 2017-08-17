Россия отказалась передать Украине заключенного крымчанина Лугина – правозащитники

Заключенный в российской тюрьме крымчанин Андрей Лугин получил отказ на прошение о переводе на территорию Украины от офиса уполномоченного по правам человека в России. Причина отказа – якобы российское гражданство заключенного. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на супругу крымчанина.

По информации Ирины Лугиной, ее муж не получал российский паспорт и имеет только украинское гражданство.

«Лугину не оказывают необходимую медицинскую помощь, письма от жены ему не передают. Посылку, которую родственники передали Лугину больше месяца назад, 12 июля 2017 года, он до сих пор не получил. По информации жены, от крымчанина требуют, чтобы он написал, что не имеет претензий к руководству колонии», – сообщают правозащитники.

Супруга заключенного уверенна – условия содержания в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 1 Республики Мордовия» угрожают жизни и здоровью ее мужа.

Подтверждения из других источников нет, Крым.Реалии пытаются получить комментарий от офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В конце апреля сообщалось, что экс-депутат Керченского горсовета Андрей Лугин, который отбывал на тот момент наказание в СИЗО Симферополя, предпринял попытку суицида при попытке этапировать его в Россию. В начале мая сообщалось, что Лугина после операции увезли в неизвестном направлении.

Лугин был осужден в 2010 году и приговорен к пожизненному заключению. Суды двух инстанций признали его виновным в убийстве и участии в преступной группировке Андрея Лаптева, которая действовала в Керчи в 90 годах. В обнародованном обращении Андрей Лугин заявляет, что в течение последних трех лет подконтрольные России чиновники в Крыму нарушают его права.