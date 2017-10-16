Отец никогда не жалел о поддержке крымских татар – сын Петра Григоренко

Участник диссидентского движения, генерал Петр Григоренко никогда не жалел о том, что встал на защиту крымскотатарского народа в период советской власти. Об этом Крым.Реалии рассказал сын генерала, правозащитник Андрей Григоренко.

«Он сожалел о каких-то своих ошибках, но это (защита крымских татар – КР) не то. Он сожалел о том, что верил в коммунизм, сожалел о том, что отказался от христианства в свое время и так далее. Жалел и о том, что может когда-то не заступился за кого-то. Это вещи за которые и надо было каяться», – сказал Андрей Григоренко.

Генерал Петр Григоренко родился 16 октября 1907 года, участник Второй мировой войны, командовал дивизией. В 1961 году выступил с критикой сталинизма и политики Хрущева, создал общество борьбы за возрождение ленинизма за что был лишен звания, наград и пенсии. Советская власть назвала Григоренко умалишенным и принудительно направила его в психиатрическую лечебницу. В 1967 году он стал одним из организаторов Украинской Хельсинкской группы. Выступал в защиту крымских татар и других депортированных народов. В ноябре 1977 году Григоренко отправили за границу якобы на лечение, а потом лишили гражданства и запретили возвращаться на родину. Григоренко продолжил правозащитную борьбу, призывал поддержать советских диссидентов и бороться освобождение незаконно заключенных.