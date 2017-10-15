В Севастополе признали, что не могут возобновить паромное сообщение с Турцией

В Севастополе признали, что вопрос возобновления паромного сообщения с Турцией решить не получается. Об этом заявил директор ООО «Крымское морское агентство» (оператор паромной линии) Станислав Гвоздилов, информируют 15 октября «Новости Крыма».

По словам Гвоздилова, обсуждать подобные вопросы придется на уровне Москвы и Анкары.

«Паромное сообщение, прерванное в марте, не возобновлено. Пока таких возможностей нет. Здесь вопрос должен решаться на правительственном уровне», — сказал он.

Издание отмечает, что паромное сообщение между Севастополем и турецким Зонгулдаком было организовано в конце октября 2016 года, в марте 2017 года сообщение было остановлено по решению турецкой стороны.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган 12 октября сообщила, что руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции направило всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса циркулярное письмо «Определенные принципы судоходства в регионах Черного моря и Крыма».

Турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам официально сообщили о том, что «суда, прибывающие из региона аннексированного Россией Крыма и его портов, не пропускаются в Турцию, а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется».

В конце сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время встречи в Анкаре с руководством министерства юстиции Турции передал турецкой стороне перечень судов, которые заходят в закрытые порты аннексированного Россией Крыма.

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы аннексированного Крыма и Севастополя рассматривается Украиной как нарушение норм международного права и действия, подрывающие суверенитет страны, а также как нарушение законодательства Украины. Такие действия влекут за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.